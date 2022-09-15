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中國和他們談了廿年 中吉烏鐵路吉爾吉斯段協議簽署

國情動向 13:33 2022/09/15

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中國和他們談了廿年 中吉烏鐵路吉爾吉斯段協議簽署

中國國家主席習近平到訪烏茲別克、準備出席上海合作組織峰會之際，中國、吉斯吉斯、烏茲別克三國簽署中吉烏鐵路吉爾吉斯段合作協議。中吉烏鐵路在90年代提出至今已20多年，幾經波折如今終有突破，有望明年正式動工。習近平日前在烏茲別克媒體撰文稱，中吉烏鐵路項目前期工作取得積極進展，烏茲別克正從「陸鎖國」轉變成「陸聯國」。

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吉爾吉斯傳媒引述總統辦公室消息報道，中國國家發改委主任何立峰，與吉爾吉斯、烏茲別克交通部長周三（14日）視像會面，一同簽署協議，同意合作敲定中吉烏鐵路吉爾吉斯段技術及經濟細節，所有相關評估工作不遲於2023年6月1日完成。

報道稱，中吉烏三國會平均攤分評估工作成本，並合作支持中鐵第一勘察設計院集團有限公司（鐵一院）在吉爾吉斯的技術與經濟評估工作。

習近平周四（15日）在烏茲別克名城撒馬爾罕，會見吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Zhaparov），表示中方支持實施中吉烏鐵路項目，願推動項目早日開工，支持更多優秀中國企業赴吉爾吉斯斯坦投資，為兩國人員往來和貨物通關提供便利。

中吉烏鐵路會成為亞歐陸橋南線一環，吉爾吉斯及烏茲別克可獲得從中國至西亞、歐洲更便利的市場連接，料可大幅推動這兩個內陸國家經濟發展。

中吉烏鐵路項目拖延多年，除了中亞國家內部政治因素，相信亦有俄羅斯過去不願看到中國經濟影響力到中亞扎根的障礙，但俄烏戰爭正改變著莫斯科盤算。

吉爾吉斯總統扎帕羅夫年中透露，自己5月與俄總統普京會面後，對方明白吉爾吉斯非常需要中吉烏鐵路，表示不會反對。扎帕羅夫當時稱，鐵路最快明年可以動工。

俄烏戰爭迫俄羅斯對中國讓步？中吉烏鐵路談逾廿年終有望動工

中俄元首料會面 CNN：普京比任何時候更需要中國

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責任編輯：連兆鋒

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