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內地增949宗本土病例 成都、三亞有序解除封控

社會熱點 15:04 2022/09/15

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內地周三（14日）新增949宗本土病例，包括126宗確診及823宗無症狀感染。貴州佔最多，錄307宗。四川成都、海南三亞今日起解除封控，逐步有序恢復正常生產生活秩序。

衛健委通報，貴州新症包括5宗確診及302宗無症狀感染，患者主要來自貴陽市和畢節市織金縣。

貴陽市周日（11日）以來，已在雲岩、南明、花溪、烏當等臨時靜態管理區域內，開展3輪全員核酸檢測。從檢測結果來看，檢出陽性感染者人數呈逐日下降趨勢，但單日新增陽性感染者人數仍處高位。當局要求，在臨時靜態管理區域的市民，除參加核酸檢測外，嚴格居家不外出。

全國方面，北京新增2宗本土病例，均為隔離觀察人員。四川多243宗，涉及成都、內江和宜賓等地。

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毗鄰北京 河北三河市1人陽性 今起全域靜默管理4天

海南三亞上月7日起實行封閉式管理，市疫情防控指揮部發通告稱，今日12時起解除全域臨時靜態管理。餐廳、商場、超市等經營場所重開，但不開放堂食；片區內巴士、私家車、的士恢復通行。市民進入各類公共場所、乘坐公共交通工具等須持48小時內核酸陰性證明。上班首日須持24小時內核酸陰性證明。

至於戲院、酒吧等密閉經營場所，以及農貿市場、漁業生產等暫不開放，全市不得舉辦線下大型會議、演出、展覽展銷、廣場舞等聚集性活動。人員車輛不出三亞、不跨片區。其他市縣人員憑48小時內核酸陰性證明進入三亞。

責任編輯：易燕丹

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