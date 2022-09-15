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【中國樓市】傳習近平拍板 一線以外城市將鬆綁限購

經濟脈搏 16:53 2022/09/15

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中國樓市有望進一步鬆綁，據報國家主席習近平支持一線城市以外的城市放寬購房條件。昨日（14日）江蘇蘇州和寧波已放寬限購，一線城市廣州昨日也有市場消息放寬限價。

昨日市場消息傳出，江蘇省蘇州市對限購政策做出調整，非蘇州本地戶籍居民無需提供社保繳納證明可直接購買首套房。

按照此前政策，非蘇州戶籍居民家庭購房條件為3年內在蘇州連續繳納6個月社保。

廣州部分新樓盤大幅降價

另外，路透引述兩位消息人士指，一線城市廣州部分區域新樓盤大幅降價，最高可達20%。

據財經智庫《REDD》報道，國家主席習近平於上月舉行的閉門會議上，向內地高級官員表示支持一線城市以外的城市放寬購房條件，並指應盡快實施合理的鬆綁政策。

路透引述同策研究院研究總監宋紅衛稱，從市場角度來看，確實需要對價格方面給市場更大的自主調整空間，以便地方政府及房地產企業根據市場情況靈活調整價格，便於流動性的回籠，避免因為價格剛性限制，導致現金流受限而發生債務違約的行為。

一位固定收益從業人士認為，鬆綁一線城市外的所有城市的購房限制消息，無論對房地產銷售、房企股票或債券都是全面利好消息。

他並表示，預期有效刺激樓市還需依靠其他政策配合，如近日消息指部分城市備案價上下浮動提供彈性，因城施策，相信能逐步改善購房者預期和信心，房企亦能更有效提高銷售去化率。

【中國樓市】廣州放寬限價 蘇州調整外地人首置條件

【中國樓市】多地出手盤活存量住房 內地30城實施「房票」政策

責任編輯：袁瑋婧

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中國市場 內地物業 地產 蘇州 習近平 廣州 江蘇省 寧波 中國

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