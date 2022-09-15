中俄海軍在太平洋展開聯合巡航（有片）

國家主席習近平預計今日稍後，將在烏茲別克撒馬爾罕，同俄羅斯總統普京會面。在會面前，俄羅斯國防部發布最新消息稱，俄羅斯和中國海軍已在太平洋水域展開聯合巡航。

俄羅斯國防部在聲明中表示，作為國際軍事合作計劃的一部分，俄羅斯和中國的軍艦正在太平洋水域進行第二次聯合巡邏，任務包括加強兩國海軍合作、維持亞太地區和平與穩定、海域監控、保衛俄中海洋經濟活動設施。

俄羅斯衛星通訊社報道，此次聯合巡航，俄國出動海軍太平洋艦隊「沙波什尼科夫元帥」號護衛艦、「俄羅斯英雄阿爾達爾．齊登扎波夫」號、「完美」號和「轟鳴」號輕型護衛艦以及「佩琴加」號中型海上油輪組成的編隊執行巡邏任務。中國海軍則出動海軍「南昌」號驅逐艦、「鹽城」號護衛艦和「東平湖」號綜合保障船參與本次任務。

報導引述消息稱，俄中戰艦官兵將研習聯合戰術機動、編隊戰艦之間通信組織方法，舉行一系列實彈炮擊演習，保障艦載直升機飛行。

中俄軍艦首次聯合巡航於去年10月舉行，雙方編隊越日本本州與北海道之間的津輕海峽，舉行數次演習，總航程超過1,700海里。

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責任編輯：易燕丹

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