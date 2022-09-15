央視：習近平即將在烏茲別克會見普京（不斷更新） 國情動向 17:51 2022/09/15 分享： 分享： 央視報道，當地時間9月15日下午，中國國家主席習近平即將在烏茲別克撒馬爾罕會見俄羅斯總統普京。 俄羅斯方面昨日表示，普京和習近平今日在撒馬爾罕會面時，將討論烏克蘭、台灣，以及其他國際及地區事務問題。此次將是兩人自俄烏戰事爆發以來的首次面對面會談。 責任編輯：李冰琪 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 習近平到訪之際 教宗也在哈薩克：願隨時訪問中國 2022/09/14 習近平到訪之際 教宗也在哈薩克：願隨時訪問中國 習近平轉抵烏茲別克國事訪問 疫情爆發以來首次外訪（更新版） 2022/09/14 習近平轉抵烏茲別克國事訪問 疫情爆發以來首次外訪（更新版） 習近平獲授哈薩克金鷹勛章 英女王和江澤民也拿過 今日 習近平獲授哈薩克金鷹勛章 英女王和江澤民也拿過 習近平將明日會見莫迪 為中印邊境衝突以來首次 今日 習近平將明日會見莫迪 為中印邊境衝突以來首次 你可能感興趣 習近平到訪之際 教宗也在哈薩克：願隨時訪問中國 15:45 2022/09/14 習近平到訪之際 教宗也在哈薩克：願隨時訪問中國 習近平轉抵烏茲別克國事訪問 疫情爆發以來首次外訪（更新版） 22:18 2022/09/14 習近平轉抵烏茲別克國事訪問 疫情爆發以來首次外訪（更新版） 習近平獲授哈薩克金鷹勛章 英女王和江澤民也拿過 今日 12:37 習近平獲授哈薩克金鷹勛章 英女王和江澤民也拿過 外交 習近平 俄羅斯 普京 中國