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央視：習近平即將在烏茲別克會見普京（不斷更新）

國情動向 17:51 2022/09/15

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央視報道，當地時間9月15日下午，中國國家主席習近平即將在烏茲別克撒馬爾罕會見俄羅斯總統普京。

俄羅斯方面昨日表示，普京和習近平今日在撒馬爾罕會面時，將討論烏克蘭、台灣，以及其他國際及地區事務問題。此次將是兩人自俄烏戰事爆發以來的首次面對面會談。

責任編輯：李冰琪

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