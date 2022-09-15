習普會登場 習：中俄在彼此核心利益上相互支持（更新版）

今日（15日）下午，中國國家主席習近平在上合組織峰會期間會見俄羅斯總統普京。是兩人自俄烏戰事爆發以來的首次面對面會談。據央視報道，習近平在會晤時表示，中俄在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持。

*21:28 更新央視新聞習普會晤

*19:38 更新會晤普京發言

央視新聞報道，習近平指出，中方愿同俄方一道努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性。

習近平強調，中俄要加強在上海合作組織、亞信、金磚國家等多邊框架內的協調和配合，推動各方增進團結互信，拓展務實合作，維護本地區安全利益，維護廣大發展中國家和新興市場國家共同利益。

普京表示，當今世界正在發生許多變化，唯一不變的是俄中友誼與互信，俄中全面戰略協作關係穩固如山。俄方堅定恪守一個中國原則，譴責個別國家在涉及中國核心利益問題上采取挑釁行動。

在貿易等方面，俄方願同中方鞏固深化雙多邊溝通協作，擴大經貿、能源等重點領域合作。

習近平讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，強調台灣是中國的一部分，中方堅決反對「台獨」分裂勢力和外部幹涉，任何國家都無權做台灣問題的裁判官。

據俄羅斯衛星通訊社報道，普京表示，支持北京的「一個中國」政策，反對美國在台灣海峽的挑釁行為，並表示俄羅斯重視中國在烏克蘭問題上的「平衡立場」。認為建立單極世界的企圖，在今天已呈現出醜態。

普京對習近平說，「相信我們的會面將進一步促進俄中夥伴關係的深化。」他又指，今年俄中貿易額將創歷史新高，未來將突破2千億美元。

俄羅斯方面昨日表示，普京和習近平今日在撒馬爾罕會面時，將討論烏克蘭、台灣，以及其他國際及地區事務問題。

責任編輯：李冰琪