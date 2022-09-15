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人民幣離岸價跌穿7.0關口 在岸價續創逾兩年新低

經濟脈搏 18:43 2022/09/15

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人民幣離岸價（CNH）今日（15日）傍晚跌穿7.0關口，低見7.0187，截至發稿仍在該範圍徘徊，是2020年8月首次；在岸價（CNY）收報6.9775，創逾兩年新低。市場預期美聯儲大幅加息，或令人民幣匯率進一步受壓，但人行在政策工具上的選項仍多，能有效應對單邊貶值行情。

本輪人民幣匯率下跌始於上月15日人行下調中期借貸便利（MLF）利率之際，同時美元指數不斷刷新20年新高。隨著跌破7.0關口，本輪離岸人民幣對美元匯率已累計下跌逾2600點，跌幅逾3.88%。美國8月份通脤高過預期，市場估計聯儲局月內大幅加息，將繼續支持美匯強勢，短期人民幣仍有貶值壓力。

中信證券聯席首席經濟學家明明指，在強美元的大背景下，人民幣匯率是否破7這一關鍵點位已經沒有那麼重要，應理性看待國際形勢複雜多變下匯率的波動。人行可用於穩定匯率的政策工具較為豐富，包括但不限於啟動逆週期因子、調節企業跨境融資宏觀審慎調節參數等，在應對人民幣單邊貶值行情非常有效。

光大證券指，人民幣本輪貶值中，人行幾乎未曾動用政策工具對匯率進行調節，表明當前匯率的波動區間仍在政策取向內，主要源於穩增長和保就業的壓力超過外部平衡，人行對匯率的容忍底線有所提高。若貶值壓力超出政策容忍底線，不排除再次引入遠期售匯風險準備金、逆週期因子等政策工具。

官媒昨日（16日）亦再派定心丸，稱各主要貨幣對美元大幅貶值下，人民幣跌幅相對較小中國擁有超過3.1萬億美元的外匯儲備，有管理的浮動匯率制度，有能力在必要時維護人民幣匯率穩定。從利率變化角度看，短期人民幣對美元確實存在貶值壓力，但不改中長期穩定趨勢。

責任編輯：陳建錫

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