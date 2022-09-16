李克強：中央政策工具應用盡用 促經濟回穩向上

國務院總理李克強稱，創業創新需穩定經濟環境，應對超預期因素影響，中央及時推出穩經濟一攬子政策和接續政策，政策工具應用盡用，促經濟回穩向上。

李克強15日出席全國大眾創業萬眾創新活動周並發表重要講話，他指，近年中國雙創蓬勃發展，每年1300萬城鎮新增就業大部分是新增市場主體、初創企業增加的就業崗位，令人鼓舞。雙創與「放管服」改革互促共進，壯大了市場主體，目前已達1.6億多戶、比10年前增近2倍，形成支撐中國市場經濟的龐大基礎。

李強調就業是最大的民生，就業穩是經濟運行在合理區間的重要標誌，雙創促進了社會縱向流動和公平正義。他提到中央在穩經濟一攬子政策和接續政策上應用盡用，退稅減稅降費規模明顯超過前年，政策支持一視同仁，落實好減稅降費、房租減免、創投基金發展等政策，促進平台經濟持續健康發展。

李又指，中國的雙創是開放的，中央支持各類雙創主體開展國際合作，各地區各部門要全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，深化改革開放，強化創新驅動，推動經濟行穩致遠。他又視像方式巡視了多間科技公司，勉勵這些公司精進不怠，創出更多新成果。

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責任編輯：陳建錫