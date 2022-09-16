內地經濟「三駕馬車」提速 8月工業消費固定數據回升兼勝預期

內地8月規模以上工業增加值按年增長4.2%，社會消費品零售總額年率5.4%，1至8月城鎮固定資產投資年率5.8%，均按月回升及勝預期。其中，工業和消費增長分別創5個月及半年新高。官方指，經濟頂住超預期因素影響，主要指標出現積極變化，要確保一攬子穩經濟政策措施和接續政策落地見效，令經濟運行在合理區間。

工業生產回升，裝備製造業較快增長

8月規模以上工業增加值按年增長4.2% ，比上月加快0.4個百分點；按月增長0.32%。分門類看，採礦業、製造業及電力、熱力、燃氣及水生產和供應業鈕別增長5.3%、3.1%及13.6%。分類型看，國有企業增加值增長5.6%，股份制企業增長4.1%，外商及港澳台商投資企業增長4.0%，私營企業增長1.1% 。

1至8月，規模以上工業增加值按年增長3.6%，比1至7月加快0.1個百分點。當月製造業採購經理指數為49.4%，比上月上升0.4個百分點；企業生產經營活動預期指數為52.3% ，上升0.3個百分點。1至7月，規模以上工業企業實現利潤總額48,930億元（人民幣，下同），按年下跌1.1% 。

社會消費品零售總額累計增速由負轉正

8月社會消費品零售總額36,258億元，按年增長5.4%，比上月加快2.7個百分點；按月下跌0.05%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額31,593億元，增長5.5%；鄉村消費品零售額4,665億元，增長5.0%。按類型分，商品零售32,510億元，增長5.1% ；餐飲收入3,748億元，增長8.4%。

1至8月份，社會消費品零售總額282,560億元，按年增長0.5%，1至7月份為下跌0.2%。全國網上零售額84,295億元，增長3.7%。

固投穩中有升，高技術產業增長較快

1至8月，固定資產投資（不含農戶）367,106億元，按年增長5.8%，比1至7月加快0.1個百分點；8月按月增長0.36%。分領域看，基礎設施投資增長8.3% ，比1至7月份加快0.9個百分點；製造業投資增長10.0%，加快0.1個百分點；房地產開發投資下跌7.4%，跌幅比1至7月擴大1.0個百分點。

分產業看，第一產業投資按年增長2.3% ，第二產業投資增長10.4%，第三產業投資增長3.9%。民間投資增長2.3%高技術產業投資增長20.2% ，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長23.0%、14.2%。其中，電子及通信設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資增長達28.0% 、27.4%。

房地產市場銷售跌幅收窄，1至8月商品房銷售面積87,890萬平方米，按年下跌23.0%，跌幅比1至7月收窄0.1個百分點；銷售額85,870億元，下跌27.9% ，收窄0.9個百分點。

頂住多重超預期考驗，經濟延續恢復

國家統計局指，面對複雜嚴峻的國際環境和國內疫情散發多發、極端高溫天氣等多重超預期考驗，在中央堅強領導下，各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實穩經濟一攬子政策和接續政策措施，加快釋放政策效能，經濟延續恢復，生產需求穩中有升，就業物價總體穩定，多數指標好於上月。

同時，現階段國際環境仍錯綜複雜，外部形勢變化影響有不確定性。國內需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的「三重壓力」持續顯現，經濟恢復基礎不牢固。

下階段堅持穩中求進工作總基調，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，狠抓一攬子穩經濟政策措施和接續政策落地見效，著力擴大有效需求，著力穩就業穩物價，鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間。

責任編輯：陳建錫