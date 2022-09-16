▲ 中國白俄羅斯成極罕見「全天候」戰略夥伴 僅另一國有這稱號

中國國家主席習近平出訪中亞，會見白俄羅斯總統盧卡申科。兩國元首決定，將中國及白俄羅斯關係定位，提升為「全天候全面戰略夥伴關係」。中國雖與不少國家都已建立戰略夥伴關係，但「全天候」的向來只有一個，那不是俄羅斯，而是在中國坊間有「巴鐵（鐵桿兄弟）」之稱的巴基斯坦。因此，中國是次和白俄羅斯建立全天候全面戰略夥伴關係，規格非常罕見。

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習近平在烏茲別克撒馬爾罕，出席上海合作組織峰會期間，周四（15日）與盧卡申科雙邊會面。雙方簽署並發表聯合聲明，一致決定將中白關係，提升為全天候全面戰略夥伴關係。

據中國外交部網站資料，中國與白俄羅斯2013年7月建立「全面戰略夥伴關係」，2016年9月建立「相互信任、合作共贏的全面戰略夥伴關係」。現在再變成「全天候全面戰略夥伴關係」，顯然反映兩國關係進一步提升至相當特殊的地步。

對照中國與俄羅斯關係，中俄1996年建立「戰略協作夥伴關係」，2011年建立「平等信任、相互支持、共同繁榮、世代友好的全面戰略協作夥伴關係」，2019年提升為「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」。

值得一提的是，「新時代」是中方近年對內對外不同範疇都經常使用的措辭，俄羅斯方面同意以此定義中俄關係，說明中俄戰略互信程度也相當高。

在中國和白俄羅斯建立「全天候全面戰略夥伴關係」前，中國僅和一個國家有「全天候」戰略夥伴關係，那就是巴基斯坦。

中國與巴基斯坦1996年建立「面向21世紀的中巴全面合作夥伴關係」，2005年建立「更加緊密的戰略合作夥伴關係」，2015年升級為「全天候戰略合作夥伴關係」。

若以此對照，中白「全天候全面戰略夥伴關係」，字面上顯得級別似乎比中巴「全天候戰略合作夥伴關係」還要高。

中白聯合聲明稱，雙方尊重並支持各自選擇的發展道路和內外政策，在主權、獨立和領土完整等涉及彼此核心利益的問題上相互堅定支持。白方重申奉行一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台灣獨立」，支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

聲明指，中方高度評價白俄羅斯共和國取得的發展成就，支持白方為確保政治社會穩定和經濟發展所作的努力，注意到白俄羅斯人民在2022年2月27日舉行的白俄羅斯共和國修憲公投中自由表達意志，反對外部勢力以任何借口干涉白俄羅斯內政。

聲明表示，中白雙方將深化高質量共建「一帶一路」合作，一致認為切實深化經貿、投資和金融合作是中白關係的重要環節，將繼續推進《中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》實施，並推動中方與聯盟方的經貿制度安排進一步發展。雙方將開展產能合作，推動在兩國境內新建機械制造、汽（電）車組裝、農業生產、能源、生物技術等領域合資企業。

此外，中白還簽署了關於科技、司法、農業、電子商務等領域合作文件。

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責任編輯：連兆鋒