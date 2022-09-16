  • 32°C
香港時間 : 2022916日 (五) 11:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

梵蒂岡安排教宗習近平會面遭拒 方濟各：不理解但尊重中國

國情動向 11:19 2022/09/16

分享：

分享：

梵蒂岡安排教宗習近平會面遭拒 方濟各：不理解但尊重中國

中國國家主席習近平日前國事訪問哈薩克，梵蒂岡教宗方濟各正好也出訪這中亞國家。梵蒂岡據報事前曾與中方接觸，探討安排方濟各與習近平在哈薩克會面，但中方因為一個理由婉拒。教宗方濟各向傳媒表示，自己並不理解中國心態，但必須尊重。

    點擊圖片放大

外國通訊社引述匿名梵蒂岡官員透露，教廷曾與中方溝通，表示教宗方濟各周三（14日）訪問哈薩克首都努爾蘇丹期間，有空可以與當日抵步的習近平會面，但中方答覆無法抽空。

路透社指出，習近平、方濟各兩人如果能夠會面，無論多麼短暫，都會是歷史場面。

北京與梵蒂岡至今未有建立外交關係，梵蒂岡仍是台北為數不多的「友邦」，但梵蒂岡與北京早有不少互動，並就主教任命議題達成過具爭議的協議。外界一直猜測，梵蒂岡與台北斷交、與北京建交可能只是時間問題。

美聯社報道，方濟各離開哈薩克，在飛機上接受傳媒訪問時再次談及中國，表示自己未有見到習近平。對於中國整體情況，他坦言：「有些事情在我們看來不民主。」「要明白中國人的心態並不容易，但這必須受到尊重，我也尊重之。」

方濟各抵達哈薩克前，表示自己願意隨時到訪中國。中國外交部對方濟各表達的友好和善意表示讚賞，稱中國和梵蒂岡之間保持著良好溝通，中方也願意同梵方繼續開展對話合作，積極推進改善關系進程不斷向前發展。

習近平到訪之際 教宗也在哈薩克：願隨時訪問中國

中國白俄羅斯成極罕見「全天候」戰略夥伴 僅另一國有這稱號

習近平獲授哈薩克金鷹勛章 英女王和江澤民也拿過

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中國 梵蒂岡 習近平 哈薩克斯坦

上一篇文章

美對習普會表關切 稱未發現中國助俄規避制裁

下一篇文章

中國白俄羅斯成極罕見「全天候」戰略夥伴 僅另一國有這稱號
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

上合峰會今揭幕 習近平晤中亞多國元首（更新版）
上合峰會今揭幕 習近平晤中亞多國元首（更新版）
習近平獲授哈薩克金鷹勛章 英女王和江澤民也拿過
習近平獲授哈薩克金鷹勛章 英女王和江澤民也拿過
習普會登場 習：中俄在彼此核心利益上相互支持（更新版）
習普會登場 習：中俄在彼此核心利益上相互支持（更新版）
中俄元首會面在即 CNN：普京比任何時候更需要中國
中俄元首會面在即 CNN：普京比任何時候更需要中國
美參院外委會通過「台灣政策法」法案 京提交涉
美參院外委會通過「台灣政策法」法案 京提交涉
中國和他們談了廿年 中吉烏鐵路吉爾吉斯段協議簽署
中國和他們談了廿年 中吉烏鐵路吉爾吉斯段協議簽署
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款