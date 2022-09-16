國統局：8月指標改善 但「三重壓力」持續顯現 樓市仍處下行

國家統計局解讀8月份經濟指，當月汽車、裝備製造業等重點行業帶動明顯，東部大省經濟恢復態勢較大，加上去年同期基數走低，帶動當月經濟數據回升。 主要指標出現積極變化非常不容易，表明中國經濟韌性。國內需求收縮等「三重壓力」持續顯現，恢復基礎仍不牢固，樓市仍在下行 過程中。

國統局新聞發言人付凌暉指，今年經濟形勢比起前年更複雜嚴峻，主要經濟體經濟下行和滯脹風險加大，統籌疫情防控及經濟發展的難度亦更大，加上高溫乾旱極端天氣影響部分地區生產、投資及消費，市場需求不足，企業經營較困難等仍制約經濟恢復。上月疫情及高溫極端天氣衝擊，部分地區投資增速放緩。

中央推出一系列政策紓困和擴大需求，料措施將會見效，亦會加快推動投資項目建設，提振製造業投資。同時，東部地區經濟大省如福建等地，恢復趨勢較好，有利經濟保持穩定運行。8月社會零售消費品總額增速按月加快、固定資產投資年內首次回升，相信促進基礎設施投資等政策見效，情況預期改善。

在物價方面，付凌暉指國內通脹形勢保持總體穩定，一是前期未採取「大水漫灌」的政策，二是國內汽柴油價格下降。下階段，國際大宗商品價格對國內價格的影響仍有不確定性，經濟恢復對價格的拉動也會提升。但國內市場供應能力較強，保供穩價措施效持續顯現，市場價格穩定有較好的條件。

付凌暉又提到，房地產市場出現積極變化，但仍處於下行過程中，推動房地產市場平穩健康發展還要繼續付出努力。

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責任編輯：陳建錫