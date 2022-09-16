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波音尋新買家 將轉售部份原計劃交付中國的737Max客機

國情動向 13:32 2022/09/16

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美國波音公司表示，將會尋找新買家，轉售部份由中國客戶訂購但無法交付的波音737 Max客機。這款客機因為曾發生兩宗空難，至今仍未獲准在中國復飛。波音首席執行官稱，近期中美地緣關係緊張，將放緩與中國合作的腳步。

波音首席財務官Brian West在華盛頓一場航空活動上表示，中國是一個重要的巿場，波音並沒有輕率地作出轉售的決定。但對於如何處理這些飛機的決定已經推遲很長時間，不能無限期推遲，「因此，我們將開始重新銷售一些原計劃交付給中國客戶的飛機。」

Brian West相信波音可以為這些飛機找到新買家，但沒有透露可能轉售的飛機數量，也沒有具體說明這將涉及哪些中國客戶的訂單。

痛失372億美元超級大單後 波音管理層這樣向中國示好

波音737 MAX在華重獲適航許可 中國民航局回應何時能復飛（第二版）

波音737 Max客機前年年底獲美國當局批准復飛，歐洲、加拿大及巴西的監管當局其後亦同意復飛，但中國目前仍未批准，令波音無法將客機付運給中國客戶。有波音公司官員稱，截至6月底，波音積存290架未交付的737 Max客機庫存，當中有一半原定運往中國巿場。

中國曾經是波音最大的市場，在中美關係緊張之際，中國三大航空公司在七月向波音的對手，歐洲的空中巴士訂購近300架飛機。

波音公司首席執行官David Calhoun表示，與中國的自由貿易對公司有所幫助，但最近的地緣政治事件將「讓我們放慢腳步」。他又認為總有一天會重返中國，只是這天不會很快出現，對一兩年內向中國出售飛機的前景表示負面。

責任編輯：易燕丹

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