拜登簽行政命令 嚴審對美國科技及供應鏈的外來投資

美國總統拜登簽署行政命令，加強對外國在美投資的安全審查，包括增加審查標準，檢視是否涉及敏感數據、影響美國供應鏈及網路安全威脅等，以保護美國的數據及技術。該命令未點名中國及其他國家，但白宮解釋措施時提到，要防範來自「競爭或對手國家」的外國投資者帶來的風險。

白宮稱，該命令未擴大美國外國投資委員會（CFIUS）的權限，而旨在加強這一跨部門委員會對政府優先事項的關注，並提醒企業可能需要加強審查的交易類型，並確保CFIUS現在和未來都是打擊這些威脅的有效工具。白宮明確關切供應鏈安全，以及投資是否可能使外國實體控制關鍵的製造能力和技術。

「外國投資是支持美國工人、企業和美國經濟增長的關鍵，」有官員向《華爾街日報》表示，「一些國家利用我們開放的投資生態系統來推進它們自己的國家安全優先事項，其方式與我們的價值觀和利益直接相悖」。官員又指，白宮正查看現有工具的不足，包括研究一些有針對性的、範圍狹窄的要求是否合適。

美國商會（USCC）等商業團體和科技投資者對篩查海外投資表示關切，認為此舉可能削弱美國的經濟影響力和競爭力。中國已多次批評美方借泛化國家安全概念，警告人為地對中美經貿往來和科技交流設置障礙，將損害國際社會對美國營商環境的信心，也將會反噬美國自身。

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責任編輯：陳建錫