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8月內地自然災害釀94人死亡失蹤 直接經濟損失近430億元

社會熱點 14:53 2022/09/16

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應急管理部通報，8月份全國自然災害以乾旱、洪澇災害為主，風雹、颱風、地震、地質災害和森林火災等也有不同程度發生。各種自然災害共造成4185.9萬人次受災，94人因災死亡失蹤，直接經濟損失達429.7億元人民幣。

應急管理部周五（16日）舉行9月份例行發布會。應急管理部新聞發言人申展利表示，8月份全國平均高溫天數為1961年以來歷史同期最多，特別是南方地區高溫影響範圍廣、極端性強，長江流域發生嚴重夏伏旱。全國降雨呈現「北多南少」，北方局地河流超警超保，青海、內蒙古、四川等地突發山洪災害，造成人員傷亡。

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另外，8月全國共出現5次區域性強對流天氣過程；颱風生成及登陸偏少。受極端高溫天氣影響，全國森林火災較常年同期明顯偏多，主要集中在重慶、四川、湖南、江西等地。

安全生產事故1886宗 

安全生產事故方面，全國上月共發生各類生產安全事故1,886宗、死亡1,558人。

申展利表示，礦山領域較大事故反彈，重大涉險事故頻發，冒頂坍塌事故多發，蓄意瞞報和盜採等非法違法問題突出。建築業和水上交通事故也出現反彈，前者暴露出風險隱患排查不細不實問題，後者船舶翻沉事故多發，涉險人員多，需高度警惕商漁船碰撞風險，嚴加防範水上休閑娛樂活動安全風險。

責任編輯：易燕丹

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