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普京試食印度咖哩餃 習近平防疫未出席上合非正式聚會

國情動向 15:15 2022/09/16

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普京試食印度咖哩餃 習近平防疫未出席上合非正式聚會

上海合作組織第22次峰會周四（15日）在烏茲別克撒馬爾罕揭幕，多國領導人當日參與一系列雙邊會晤後，晚上舉行非正式聚會，到撒馬爾罕彷古建築群漫步，欣賞傳統民族工藝和品嚐特色小食。據報道，俄羅斯總統普京試食了印度咖哩餃。中方因應防疫規定，中國國家主席習近平未有出席這場非正式聚會，而印度、伊朗領導人也未有現身。

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烏茲別克傳媒報道，烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）周四晚將上合多國領導人，請到撒馬爾罕中心遊客「永恆之城」（Eternal City）彷古建築群參觀，工作人員沿途介紹烏茲別克傳統文化。

途中，上合組織觀察員國白俄羅斯總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）、對話夥伴國阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）獲贈烏茲別克傳統帽子Surkhan。照片顯示，盧卡申科即場戴上。

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多人又到一處宴會廳落腳，享用酒水小吃。普京品嚐了中亞和中東都流行的印度咖哩餃（samosa）。廚房亦為一眾領導人安排了烏茲別克特色香料飯，還有多種水果。

非正式聚會尾聲時，當局安排了煙花表演。領導人隨後在一處彷古城門外合照。習近平以外，印度總理莫迪、伊朗總統萊希也未有現身。莫迪在周四晚上才飛抵撒馬爾罕，而萊希則選擇到撒馬爾罕一家清真寺演講。

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中國白俄羅斯成極罕見「全天候」戰略夥伴 僅另一國有這稱號

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責任編輯：連兆鋒

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