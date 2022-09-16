人民幣匯價兩年多來首破7 對個人及股市有何影響？

人民幣續受壓，繼離岸人民幣昨晚破「7」關口，在岸價今日初段亦跌穿7，是逾兩年來首次，在岸價低見7.0187，離岸人民幣跌至7.0168。

人行今早連續第17日，將官方中間價調至高於市場預計水平，報6.9305，較上日貶值204點子。中間價公布後，離岸人民幣兌美元跌至7.0168。從8月15日大幅走低到破「7」，離岸人民幣兌美元下跌了3.88％，在岸人民幣兌美元下跌超3.9％。

對於本輪人民幣貶值的原因，平安證券首席經濟學家鐘正生認為，近期人民幣匯率貶值有兩方面觸發因素：一方面，美元指數近日創出20年新高；另一方面，中美貨幣政策分化加深，出現了中美國債收益率倒掛程度進一步加深的情況。

▲ 人民幣在岸離岸兩年多來首破7 解讀對個人及股市影響

分析：居民企業對匯率最好的應對是靜觀其變

而至於人民幣破7對個人的影響，人行此前曾在人民幣對美元破「7」時給出過答案。在人行看來，過去20多年，人民幣對美元和一籃子貨幣升的時候多、貶的時候少，中國的老百姓主要金融資產在人民幣上，受到最好的保護，其對外的購買力穩步攀升。

同時，需要注意的是，在本輪對美元以及港元等與美元強相關的幣種貶值的同時，今年以來，人民幣包括歐元、英鎊、日元等在內的世界其他主要貨幣都是升值的，比如人民幣兌日元今年的升值幅度甚至超過了12%，對英鎊的升幅也接近7%。

華創證券宏觀組首席分析師張瑜指出，居民企業對匯率的最佳應對狀態是靜觀其變，做好套保，不盲目對賭。2017年初市場普遍預期人民幣貶值，且企業據此進行對賭，而全年匯率大幅升值，造成全部A股上市公司合計匯兌損失達到170億元人民幣。

股市上，境外投資佔比較高行業受壓

而對於資本市場的影響，張瑜指出，速度比點位重要。她認為，權益市場對匯率的絕對點位反應不大，而對波動反應更大，升貶過快都會帶來A股的波動加大，成為權益的邊際主要矛盾。

光大證券認為，股市方面，匯率貶值導致陸股通淨流入額減少，甚至由淨流入轉為淨流出。因而，境外投資者持股佔比較高的行業會存在回調壓力。

債市方面，由於匯率貶值期間通常國內經濟基本面也承壓，中債收益率存在較強的下行動力，匯率貶值所帶來的境外減持壓力，對中債收益率的影響也就較為有限。

離岸人民幣跌破7關 在岸價續創逾兩年新低

彭博：人民幣貶值不會阻止人行繼續寬鬆政策

料今年年底前人民幣匯率仍保持7附近

至於人民幣的未來走勢，澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬說，人行更關心人民幣兌美元的下跌速度，而不是具體的匯率水平。

邢兆鵬預計，短期內人民幣將呈區間波動，今年年底前人民幣兌美元匯率將保持在7附近。他說，美元進一步大幅升值將引發全球問題，不僅僅是在中國。

責任編輯：李冰琪