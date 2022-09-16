習近平上合組織講話：要防範外部製造顏色革命

烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會今日（16日）結束。中國國家主席習近平在疫情後首度出訪，他在這場峰會發表講話表示，要防止外部勢力在上合組織成員國製造顏色革命，並稱中國經濟長期向好基本面不變。

據新華社報道，習近平在峰會上呼籲該組織成員國相互支持，努力保障安全，打擊外部勢力在上合組織成員國發動顏色革命的企圖。習近平指出，應相互支持為保障安全和發展利益而作出的努力，必須防止外部勢力挑起顏色革命的企圖，共同反對以任何藉口干涉其他國家事務。

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習稱中國經濟韌性強、潛力足，長期基本面向好不變

習近平稱，中國經濟韌性強、潛力足，長期向好的基本面不會變，中方支持積極穩妥做好上合組織擴員工作，加強共建一帶一路倡議，同各國開展戰略及地區合作倡議對接，打造更多合作增長點，將會向有需要的發展中國家提供價值15億元人民幣的糧食等緊急人道援助，又稱願意在未來5年為上合組織成員國培訓2000名執法人員。

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統普京在峰會上表示，現在上合組織是世界上最大的區域性組織，在解決國際和地區問題上發揮著越來越大的作用。他指出，上合組織成員國的工作建立在沒有利己主義的原則之上。

▲ 習近平與普京昨日在烏茲別克會晤

至於印度總理莫迪則呼籲成員國發展供應鏈。他稱，新冠疫情大流行和烏克蘭危機導致全球供應鏈中斷，全世界都面臨前所未有的能源和糧食危機，上海合作組織應在本地區努力發展可靠和多種多樣的供應鏈，而為此需要改善各國之間的關係。

上合峰會結束 成員國簽署《撒馬爾罕宣言》

此外，上海合作組織成員國元首今日（16日）簽署《撒馬爾罕宣言》。俄羅斯總統助理烏沙科夫此前表示，《撒馬爾罕宣言》是上合組織成員國元首理事會會議的主要文件，其中反映了所有成員國對本組織進一步發展及當前全球和地區議程現實議題的統一立場。

▲ 上合組織峰會結束 成員國元首簽署《撒馬爾罕宣言》

據此前官方的消息，習近平在上合組織峰會期間，已分別與中亞五國、俄羅斯、白俄羅斯、蒙古、伊朗、巴基斯坦、土耳其等12國領導人會晤，僅剩下與印度總理莫迪之間並未有相關會面訊息，期間習近平並已與烏茲別克、哈薩克、白俄羅斯三國總統分別發布聯合公報。

責任編輯：李冰琪