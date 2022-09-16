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殲-20護航 第九批在韓志願軍烈士遺骸回國

社會熱點 20:57 2022/09/16

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第九批88位在韓中國人民志願軍烈士遺骸回國。運送烈士棺槨運-20專機已經降落在瀋陽桃仙國際機場。央視新聞報道，解放軍空軍首次派出殲-20，為執行任務的運-20護航，以「雙20」同框列陣的接迎方式，告慰先烈。

今日上午，中韓雙方在韓國仁川國際機場共同舉行志願軍烈士遺骸交接儀式，兩國代表現場簽署交接書，確認交接88位在韓中國人民志願軍烈士遺骸及837件相關遺物。

交接儀式上，中國退役軍人事務部副部長常正國表示，中韓雙方遵循人道主義原則，已連續9年共同實施在韓中國人民志願軍烈士遺骸交接，中方將913位烈士遺骸接回祖國。今年是中韓建交30周年，雙方交接志願軍烈士遺骸是中韓關係與時俱進發展的重要象徵，對於發展更加成熟、健康的雙邊關係具有重要意義。

常正國稱，中方感謝韓方相關部門和工作人員付出的努力，將進一步加強與韓方務實友好協作，積極推進在韓中國人民志願軍烈士遺骸保護相關工作，讓更多志願軍烈士英靈早日回到祖國。

儀式結束後，解放軍空軍運輸機運-20將接運烈士遺骸回國，隨後在瀋陽桃仙機場舉行迎回儀式。飛機已順利抵達瀋陽桃仙機場，預計周六（17日）上午，在瀋陽抗美援朝烈士陵園舉行安葬儀式。

根據中韓兩國領導人在2013年達成的共識，韓方自2014年起每年向中方移交一批在韓中國人民志願軍烈士遺骸及遺物。截至2021年，韓方已經連續8年向中方移交了8批共825位在韓中國人民志願軍烈士遺骸。

責任編輯：易燕丹

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