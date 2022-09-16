重慶現內地首宗境外輸入猴痘病例 官方稱無社會面活動軌跡

猴痘在全球流行，內地今日通報，重慶出現首宗境外輸入猴痘病例，經專家研判，該病例入境重慶即被隔離管控，無社會面活動軌跡，疫情傳播風險低。

央視新聞報道，重慶市衛生健康委員會表示，該病例為自國外中轉重慶入境人員，在按規定進行入境人員新冠肺炎疫情防控集中隔離期間，發現皮疹等症狀，經重慶市疾控中心實驗室檢測及中國疾控中心復核，實驗室結果猴痘病毒核酸陽性，國家組織專家診斷為猴痘確診病例。該病例正在定點醫院進行集中隔離治療，情況穩定，其密切接觸者均已落實隔離醫學觀察措施。目前，該病例新冠病毒核酸檢測為陰性。

經專家研判，該病例入境重慶即被隔離管控，無社會面活動軌跡，疫情傳播風險低。

▲ 重慶出現首例境外輸入猴痘病例

據悉，猴痘在全球主要影響擁有多名性伴侶的男男性接觸者。猴痘的潛伏期為5-21天，多為6-13天。人感染猴痘的初期癥狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大等，之後可發展為面部和身體大範圍皮疹。在此次疫情中，一些病例的發病情況與以往不同，其皮疹病變局限於生殖器、會陰、肛周或口周區域，通常不會進一步擴散，且之後出現與病變相關的淋巴結病、發熱、疼痛等症狀。

責任編輯：李冰琪