▲ 王毅：習近平用上合「朋友圈」 破解美國對華「包圍圈」

國家主席習近平在三日的出訪中亞行程期間，會見多位外國國家領導人。國務委員兼外交部長王毅介紹此訪情況時表示，國際輿論普遍認為，習近平在疫情發生後首次出訪選擇中亞具有重大戰略意義，是以上合「朋友圈」破解美對華「包圍圈」的戰略之舉。

外交部官網今日公布王毅談習近平出席上合組織撒馬爾罕峰會並對哈薩克、烏茲別克進行國事訪問的文章。

文章提到，這是習近平在疫情發生以來首次出訪，意義重大、時機特殊，是黨中央統籌國內國際兩個大局、面向亞歐大陸採取的一次重大外交行動，是在關鍵歷史節點開展的一次具有裡程碑意義的重要訪問。國際輿論普遍認為，習近平在疫情發生後首次出訪選擇中亞具有重大戰略意義，是以上合「朋友圈」破解美對華「包圍圈」的戰略之舉，充分彰顯習近平的強大自信和非凡影響力，表明中國國際地位和影響力進一步增強。

王毅指，習近平的訪問行程時間雖短，但亮點紛呈，成果豐碩，推動上合組織擴員邁出新步伐，引領中國同有關國家關係邁上新台階，在經濟、金融、科技等領域，簽署40多項成果文件，成員國元首亦發表維護國際能源和糧食安全、應對氣候變化、維護供應鏈安全穩定多元化等4份重磅聲明。

他特別指出，針對個別國家近期以來圖謀損害中國主權、干涉中國內政的行徑，與會國家領導人在會見時都主動重申，將繼續堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益問題上的立場。這再次表明，公道自在人心。

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責任編輯：尹航

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