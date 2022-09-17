內地購物網賣iPhone14捲款跑路 網傳公告：以後別太相信人

iPhone14引發新一輪電子產品熱潮，但買家選擇購買渠道時要小心。據內媒報道，有不少消費者透過「易聯購」微信小程序下單，但付完款後賣家遲遲不發貨，在線客服也聯繫不上。網傳一份公告顯示，易聯購承認跑路，並嘲諷受害者「以後別太相信人」。

據內媒報道，有不少消費者反映，他們透過「易聯購」微信小程序購買新款蘋果手機，花費少則近萬元（人民幣，下同），多則十幾萬元。但付完款後，賣家遲遲不發貨，在線聯繫客服始終聯繫不上。

9月16日下午在微信小程序內搜索「易聯購」，已無法搜到該程序。此前，網傳圖片顯示，「易聯購」線上商城因違規已暫停服務。據悉，「易聯購」微信小程序的運營主體為重慶易聯購電子科技有限公司，其登記辦公地點目前無人辦公。9月16日下午，澎湃新聞獲悉，當地市場監管部門已介入調查。

市民小鍾稱，他於9月13日上午10點在「易聯購」微信小程序內的「Apple專營店」下單購買了一台iPhone 14 Pro Max（256GB），訂單金額為9899元。

一個小時後，小鍾想取消訂單，就發起線上退款申請。他稱，申請後，系統顯示「售後申請已提交，等待商家審核」。但等了許久，仍不見商家的審核結果。他在小程序內發起客服會話，並發送訂單編號，但僅得到「客服不在線，上班時間9:00-22:30」的自動回覆。

武漢的曾先生也爆料，9月9日蘋果開始預售後，他在「易聯購」微信小程序上搶了2台iphone14 Max，可付款後平台既不發貨也不退款，後台只有機器人回覆。曾先生說，目前已有多人被騙，僅在武漢地區他就聯繫上8人，金額超40萬，全國各地也有多個維權群。

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網絡上還流傳一段「優樂購機、易聯購公告」的文字，內容是：

我們跑路了，抱歉了！但是這個社會就是此，人心難測難防，永遠猜不透，希望你在以後別太相信人了，有時候你的一份信任真的容易換來一份失望的，金錢很容易讓人迷失自我，所以這個社會，這個網絡是很殘酷無情的，你無法看透。 不好意思了，希望這次教訓能讓你更明白，也不要大覺得失望什麼的，就當這次教訓吧 我們也需要錢過日子，也許這次會讓你感受到打擊，但是不要失望，錢沒了可以在賺，沒什麼的。

不過，目前記者尚未核實到該信息是否為易聯購公司工作人員所發。

有媒體記者進入「優樂購機」小程序，平台客服向記者表示：「網傳公告是假的，我們和網傳的不是同一家公司，有人蹭熱度在黑本公司，網上情況已經反饋給負責人了，我們也沒有跑路」。

▲ 網傳公告，真實性未明（圖片來源：內媒）

責任編輯：尹航

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