中疾控吳尊友：猴痘感染者流入內地社會層面的可能性漸增

重慶錄得內地首宗境外輸入猴痘病例。中疾控專家吳尊友發文表示，猴痘潛伏期多在6至13天，隨著猴痘疫情繼續擴散和內地入境人數不斷增加，超出新冠7天隔離觀察期的猴痘感染者流入內地社會層面的可能性將逐漸增加。

吳尊友今日在微博上發布，內地新冠疫情防控的「外防輸入」措施，為防止猴痘疫情輸入發揮重要的保護屏障作用。這次重慶報告內地首例猴痘病例的發現，就是在新冠防控入境「7+3」隔離措施中發現的。

他說，由於猴痘的潛伏期多在6-13天，隨著猴痘疫情的繼續擴散和內地入境人數的不斷增加，超出新冠7天隔離觀察期的猴痘感染者流入內地社會層面的可能性將會逐漸增加。因此，加強社會層面的猴痘疫情監測和預防工作是必要且非常重要。

他說，猴痘病毒與天花病毒具有相似性，具有交叉免疫保護作用。也就是說，曾經接種過天花疫苗的人，對預防猴痘具有保護作用。1980年世界衛生組織宣布全球消滅天花，即此前出生的人接種過預防天花疫苗，對猴痘有一定的免疫力。而此後出生的人，不再接種天花疫苗，普遍對猴痘易感。

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至於是否要的疫苗，他說，從人群年齡結構來看，內地42周歲以上的人，即佔總人口約一半以上的人群都對猴痘具有免疫力。因此，沒有必要人群普遍接種疫苗來預防猴痘。從歐美國家近期控制猴痘疫情的疫苗接種策略來看，加強重點人群疫情檢測，疫苗接種集中在高風險人群，就能達到控制疫情的效果。

吳尊友表示，為了預防可能發生的猴痘感染，也作為日常健康生活方式的內容，建議：

不要同外國人發生肌膚直接接觸；

不要同近期（三周內）從境外回國的人發生肌膚接觸；

不要同陌生人發生肌膚接觸；

要注意做好手衛生；

使用公共廁所，包括出差住宿賓館的廁所，如果使用座便器，盡可能使用一次性坐便紙，如果條件不允許，也可用酒精濕紙巾或蘸熱水的紙巾擦拭後再使用。

責任編輯：尹航

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