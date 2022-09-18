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台東發生6.8級地震 花蓮冧橋冧樓 香港有震感（更新版）

社會熱點 16:09 2022/09/18

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台灣台東縣今日（18日）下午2時44分發生黎克特制6.8級地震及多次餘震，全台灣及福建、廣東、上海等地均感受到震動，香港天文台亦接到市民報告稱有感。花蓮縣有大樓、橋樑倒塌，以及列車出軌，據報倒塌的大樓內有民眾受困，截至下午3時許，暫未知傷亡。專家預料，餘震可能會持續一個月。

（不斷更新）

台中央氣象局公布，本次地震震央位於該縣的池上鄉，在縣政府北方42.7公里，震源深度7公里。花蓮縣、台東縣錄得最大震度，共餘包括雙北地區、台中、高雄等各縣市都有震感。在個多小時前，當地曾發生5.9級強震及多次餘震。另外，自前一晚發生6.4級地震後，當局已錄得至少70次不同級別的餘震。

中國地震台網公布，大陸沿海省份包括福建、廣東、江蘇、上海等亦震感明顯。香港天文台稱接獲多名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。

氣象局專家陳達毅指，未來2天仍會有5級以上地震，5天內有4級以上地震，整波餘震可能持續一個月，3級以上地震之後也有可能再發生，但後續發生的餘震，頻率、規模皆已趨緩。他指，這主要是受到菲律賓海板塊、歐亞海板塊斷層受到應力作用，和台中央山脈底下的斷層系統有關。

地震造成花蓮玉里鎮一棟民房塌，估計至少4人受困；高寮大橋斷裂，疑似有車輛掉落橋底。另富里鄉東里站一間列車出軌，據報乘客已及時逃生。

責任編輯：陳建錫

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