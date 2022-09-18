台東部5小時內5次強震 花蓮冧橋冧樓 香港有震感（更新版）

台灣台東縣、花蓮縣今日（18日）發生5次黎克特制5級以上地震及近百次餘震，最嚴重一次達到6.8級，全台灣及周邊福建、廣東、上海等地均感受到震動，香港天文台亦接到市民報告稱地震。花蓮有大樓及橋樑倒塌，截至晚上7時25分，已救出8人，1人遇難。專家預料，餘震可能會持續一個月。

台中央氣象局公布，當地在下午1時19分至5時39分之間，分別發生了5.9、5.6、6.8、5.5及5.8地震，全日共94次不同級別餘震，花蓮縣、台東縣錄得最大震度，共餘包括雙北地區、台中、高雄等各縣市都有震感。大陸沿海省份震感明顯，香港天文台稱接獲多名市民報告，表示感到維持數秒的輕微震動。

地震在東部縣市造成一程度的破壞，花蓮玉里一棟民房倒塌，高寮大橋斷裂，共8人一度受困。另當地一間水泥廠倒塌，1人送院後不治。富里鄉東里站一列火車出軌，據報乘客均及時逃生。另東里至玉里間雙線軌道變形，列車無法通行。花蓮還至少有5間學校的建築、設施因地震而損壞，多區學校停課。

氣象局專家指，當日的6.8級是本輪地震的主震，預料未來2日仍會有5級以上地震，5天內有4級以上地震，整波餘震可能持續一個月，但後續發生的餘震，在頻率、規模上皆會趨緩。專家估計，這次主要是受到菲律賓海板塊、歐亞海板塊斷層受到應力作用，和台中央山脈底下的斷層系統有關。

責任編輯：陳建錫