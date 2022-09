美駐華大使伯恩斯指,中國政府企圖阻止賓客出席使館上周四(15日)舉行的獨立日(Independence Day)慶祝活動。中國官方暫未回應伯恩斯的指控。

伯恩斯在Twitter上周五(16日)在Twitter講述有關情況,但未披露具體細節或賓客的身份。他稱美方支持兩國人民交流和接觸,中方也應如此。

On Thursday, Embassy Beijing celebrated COVID-delayed Independence Day. The PRC attempted to harass and dissuade some invited guests from attending. We support -people-to-people exchange & engagement. The PRC should as well.