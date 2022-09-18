中國芯片產業「內憂外患」不斷 前8個月3400家企業倒閉

內媒指，今年前8個月，全國已有3,400多家芯片相關企業倒閉，超去年總和，意味著在需求低迷、美國制裁等因素下，芯片企業無以為繼，行業將迎來 凜冬 。

科技媒體《鈦媒體》獲得「企查查」的獨家數據指，今年1月至8月30日，全國吊銷、註銷的芯片相關企業為3470家，而在2017至2021年間，吊銷、註銷芯片相關企業分別為461家、715家、1,294家、1,397家，以及3,420家。這顯示芯片企業消失的速度正按年加快，今年是近年來最嚴重的一年。

報道提到， 中國芯片產業正處於「內憂外患」的關鍵時刻，內憂是消費級芯片疲軟、技術落後以及宏觀經濟挑戰，導致整個國家的投融資市場處於低迷情緒；外患則是芯片脫鉤，美國限制對中國銷售包括先進設備與材料、高性能人工智能（AI）芯片、EDA軟件和14nm以上製程產品進口等產品。

尤其 美國近期要求Nvidia及AMD斷供最先進的AI芯片，或令中國各大數據中心被迫降低配置，成本暴增3倍，深度學習研究速度將受此拖累。 由於技術和生態因素，中國小而散的國產芯片產品無法直接補齊市場空缺， 多跟隨大基金佈局的半導體投資人或機構，也正面臨無「高淨值」項目可投的局面。

報道還指，從這一背景下來看，芯片退潮來臨，國產芯片凜冬將至，而寒氣更是逼進投融資領域，有芯片產業的明星企業正面臨資金斷裂。

責任編輯：陳建錫