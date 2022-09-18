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貴州涉疫大巴事故 胡錫進：是生產安全事故與客車所執行的任務無關

社會熱點 22:00 2022/09/18

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貴州貴陽一輛大巴今日（18日）凌晨在公路翻側，截至18日17時，導致27死20傷。據悉，事故車輛為貴陽市涉疫人員隔離轉運車輛。官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進晚上發文稱，該事故是生產安全事故，與其所執行的任務不應該有直接關係。

文章表示，這樣嚴重的交通事故本就絕不應該發生，不論側翻客車上是遊客、上下班人員還是涉疫隔離轉運人員，它都是悲劇。但它首先是交通本身的悲劇，是生產安全事故，與客車所執行的任務不應該有直接關系。這是事情的本應有的邏輯。

文章稱，這起事故需要如實調查，比如它是否違反了深夜客車不得上路的規定，隔離人員的情況真有那麽緊急需要深夜轉運嗎？公眾的這個質疑應該得到實事求是回應。

貴州涉疫大巴事故 胡錫進：是生產安全事故與客車所執行的任務無關

傳趁凌晨強制轉運隔離人士 貴州大巴翻側釀27死20傷

內地本土新病例數反彈至千宗 貴州最嚴重

更需要關注的是，近日各地不斷出現生產安全事故，貴州今天是客車側翻，昨天唐山通報9月2日發生鐵礦透水事故導致14人死亡，1人失蹤；再前一天湖南長沙電信大樓外墻著火，所幸沒有人員傷亡，而那場火災前後，有其他城市也被拍到疑似火災的場景。這說明近期安全事故的隱患還是很大的，各地一定要加強防範，堅決阻止因為疏漏導致新的嚴重致命事故發生。

該評論下有網友留言質疑，凌晨三點穿防護服轉運，還只是安全事故？也有網友憤怒地說，這不是天災，不是生產事故，而是人禍！還有網友認同胡錫進的說法指，他的聲音是冷靜理性的。

微博網友留言截圖

責任編輯：李冰琪

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