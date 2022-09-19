拜登稱美軍將保衛台灣 京提嚴正交涉（更新版）

美國總統拜登稱，如果中國入侵，美軍將保衛台灣，並說台灣情況與烏克蘭不同。拜登已是第4次就防衛台灣作出類似表態，路透形容，這是迄今最明確的一次表述。白宮隨後重申，美方的台灣政策不變。中國外交部向美方提出嚴正交涉，稱保留採取一切必要措施的權利。

＊更新中方回應

拜登周日（18日）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪，主持人問到美軍會否保衛台灣時，他表示：「是的，如果實際發生了前所未有的襲擊。」主持人追問他是否表示這與烏克蘭情況不同，美國會在中國入侵下保衛台灣，拜登作出同樣回答。他同時表示，美國不支持台灣獨立，仍然堅持「一個中國」政策。

在俄烏戰爭方面，拜登稱，他曾告訴習近平違反對俄制裁將有代價：「我打電話給習主席，不是去威脅他，只是對他說…如果你認為你違反對羅斯實施的制裁措施之後，美國人和其他人還會繼續投資中國的話，我認為你犯了滔天大錯。」但他承認未發現中國向俄提供武器，又認為美國及中俄並非處於「新冷戰」。

路透：迄今最明確表述

路透社指，美國長期堅持在台灣問題上採取模糊政策，不明確表示會否對攻擊台灣的行為作出軍事反應。拜登本次專訪又一次似乎偏離了這長期所宣稱的政策，他關於派遣美軍保衛台灣的表述，比之前更清晰明確。白宮發言人指，拜登之前已說過類似說話，美國的台灣政策不變，這仍然是事實。

中國外交部發言人毛寧周一（19日）稱，中方對拜登言論表示堅決反對，已提出嚴正交涉，「我們保留採取一切必要措施的權利」。台灣的外交部門對拜登的說法表示感謝，強調會持續強化自我防衛，並深化與美國的夥伴關係，維護台海及印太地區安全穩定。

責任編輯：陳建錫