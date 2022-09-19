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美媒：中國新機械人兩倍於歐美 加快彌補勞動力減少

經濟脈搏 10:58 2022/09/19

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美媒：中國新機械人兩倍於歐美 加快彌補勞動力減少

中國人口預料快將見頂，聯合國更已預料印度人口會在2027年左右超越中國。中國仍是發展中國家，長線經濟發展正在面對生育率下降，勞動人口減少的難題。但美國傳媒指出，中國正加快工廠自動化進程，來應對勞動力減少的問題。中國去年新安裝機械人數量，幾乎是歐美加起來兩倍。經濟學家也普遍認為，自動化是中國提高生產率的最可靠方式。

《華爾街日報》引述國際機械人聯合會（International Federation of Robotics，IFR）數據報道，2021年面向中國的工業機械人出貨量，按年大增45%，數量超過24.3萬台。

2021年全球重型工業機械人安裝總量之中，中國佔近一半，全球機械人第一大市場的地位得以鞏固。IFR數據更顯示，中國安裝的新機械人數量，與全球其他國家之和不相上下，並幾乎是整個歐洲及美洲工廠的兩倍。

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報道稱，就機械人在生產線普及程度而言，中國仍落後於美、日、德、韓等製造業強國。中國加快自動化，原因除了追趕發達經濟體，還在於隨著廉價勞動力供應減少和工資上漲，中國工廠需要調整。

許多經濟學家認為，中國不能再依賴不斷擴大的勞動力規模來推動經濟增長，因此自動化是中國提高現有工人生產率的最可靠方式，如果中國要擺脫中等收入國家身份，這一步至關重要。

世界大型企業研究會（Conference Board）數據指，中國2021年每工作小時產出，是七國集團（G7）平均4分1，是美國5分1。此外，中國的生產率增速近年有所放緩，從2000至2010間年均9%增速，降至隨後10年平均7.4%。

中國本土機器人行業正在擴張，但現階段安裝的大多數工業機器人仍由海外，主要是日本制造。

日本機器人製造商安川電機（Yaskawa Electric）中國子公司負責人岡久學（Manabu Okahisa）稱，中國採用機器人的速度，反映了企業嘗試新技術的意願。「中國是一個製造業大國，當一樣新事物出現，他們會迅速嘗試。」

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責任編輯：連兆鋒

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