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發改委：加快研究出台促消費政策舉措

經濟脈搏 11:29 2022/09/19

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國家統計局近日公佈了8月經濟數據，顯示經濟總體延續恢復態勢。發改委今日（19日）表示，在促進消費方面，正加快研究推動出台政策舉措，積極打造消費新場景，促進消費加快復甦。

發改委當日記者會上，國家發改委新聞發言人孟瑋指出，儘管主要指標呈現積極變化，但國內經濟恢復基礎仍不牢固，正處於經濟恢復緊要關口。國家發展改革委將按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，全力以赴落實紮實穩住經濟的一攬子政策和19項接續措施。

發改委：加快研究出台促消費政策舉措

李克強：繼續出台穩經濟階段性政策 能用盡用快出快落地

內地8月工業消費固投數據回升 全勝預期

在有效投資方面，他稱，將充分發揮推進有效投資重要項目協調機制作用，按照「資金、要素跟著項目走」的要求，採取有力措施，提高要素保障力度和效率，加快推動第一批3000億元（人民幣，下同）政策性開發性金融工具盡早形成實物工作量，同時，著力用好新增3000億元以上政策性開發性金融工具，做好項目篩選和推薦，加快資金投放，督促地方抓住施工窗口期，推動項目盡快開工建設。

在促進消費方面，正加快研究推動出台政策舉措，積極打造消費新場景，促進消費加快復甦。

在助企紓困方面，他表示，將圍繞緩繳部分行政事業性收費和保證金、支持民營企業健康發展等重點，加快推動出台一批政策舉措，著力降低市場主體負擔，促進企業持續健康發展。

責任編輯：李冰琪

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