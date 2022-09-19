▲ 英媒：英國會議員洽談引進台灣老師取代孔子學院

英國衛報旗下《觀察家報》（The Observer）昨日（18日）指出，英國一群跨黨派國會議員正在和台灣方面洽談，盼能引進台灣的華語教師，取代孔子學院。

據報道，英國境內現有三十所孔子學院運作中，均由英、中兩地的大專院校及中國國際中文教育基金會共同承辦，主要教導語言、文化和商業禮儀等，過去一直受到保守黨政府正面看待，包括現任首相卓慧思。

時任教育大臣的現任英國首相卓慧思（Liz Truss）於2014年曾讚揚孔子學院網絡，然而，此後卓慧思對北京的立場轉趨強硬。《泰晤士報》8月底引述接近她的人士透露，出任首相後，她會把中國列為英國國家安全的「威脅」。

隨著中英關系持續惡化，孔子學院的語言學習和教學計劃在英國也不斷受到密切檢視。批評人士不但質疑孔子學院的資金來源和師資招募程序，也強調課堂的言論自由受到限制，並稱英國對待華語教學的方式「過時」（outdated）。

根據英國保守黨國會議員組成的「中國研究小組」6月所做的研究，英國政府支出的校園華語教學經費，幾乎全部撥款給在大學中設置的孔子學院，估計從2015至2024年總金額至少有2700萬英鎊。

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▲ 中國國家主席習近平2015年10月訪問英國，和約克公爵安德魯王子（左）共同為全球第一千所孔子課堂—奧特利爾中學孔子課堂揭幕。

報道說，參與和台灣洽談華語師資相關事務的英國國會議員，包括保守黨的克恩斯（Alicia Kearns）。根據議員見到的新提案，官方華語教學補助經費可能轉而提供其他計劃，例如來自台灣的計劃。

據了解，正在與台灣方面洽談引進華語文教師的議員之一，是英國國會下議院外交委員會召集人凱恩斯（Alicia Kearns）。她先前就曾表明，台灣已在美國等地證明自己有能力推出成功的華語文學習課程，且不涉及政治宣傳，也沒有威脅言論、學術自由的疑慮。

此外，隨著英國脫離歐盟、準備推動「全球化英國」（global Britain）策略，英國政府一直對本國人員的外語能力憂心忡忡。英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）上月才被揭露，其內部每年僅新增十四名能夠說流利中文的官員。欠缺華語文能力已讓英國外交蒙上陰影。

責任編輯：李冰琪