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【中國樓市】多地開放帶押過戶 刺激二手樓買賣

經濟脈搏 13:23 2022/09/19

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內地多個城市開放或部分開放「帶押過戶」，允許出售抵押的房產時，無需先行還貸或墊支。市場人士指，措施有助提升買賣安全性及意願，活躍市場氣氛。

內媒《第一財經》報道，此前國內二手樓交易普遍要求賣家先解押，才能辦理過戶手續，解押則意味著需要還清按揭貸款。在這過程中，賣家往往需要花費大量時間籌集資金、到銀行辦理提前還款等，交易流程複雜，而如果賣家尋求社會「過橋資金」，還會加大風險。所謂的「帶押過戶」，就省去上述情況。

據該報不完全統計，自上個月以來，至少有昆明、蘇州、濟南、福州等城市支持或有限度支持這模式，並已有相應成功案例。以南京為例，該市不動產登記機構已通過與建設銀行、南京銀行等50多家銀行合作，完成了158套物業的「帶押過戶」的登記工作，交易價值超過5億元（人民幣，下同）。濟南不動產登記中心也透露，當地的「帶押過戶」措施已在建行、工行、北京銀行等多家銀行試點成功，將全面推行。蘇州則表示正與銀行籌組，全面落地尚需時間。

激發市場活力，料更多城市跟隨

招聯金融首席研究員董希淼指，增加交易便利性、降低成本和風險，歸根到底是為了促進剛需群體需求，激發房地產市場活力，而「帶押過戶」對於提升買賣雙方的交易意願、提高市場活躍度有很大作用。它與轉按揭有相似之處，但後者依然要解除質押後進行，「帶押過戶」相比下更便捷及安全。

報道又指，從今年首8個月的房地產成交和居民中長期貸款數據來看，當前樓市需求依然低迷。不少市場人士認為，作為高收益、低風險的優質資產，當前銀行房貸業務壓力較大，因此參與配合的意願較強。後續預計還會有更多城市跟進「帶押過戶」模式，加上部分城市全面落地，相應效果值得期待。

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責任編輯：陳建錫

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