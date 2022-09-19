渣打：大灣區製造業強勁復甦 中小企處境仍艱難

渣打銀行19日發表報告指，大灣區製造業積極復甦勢頭從去年延續至今，尤其銷售和訂單方面恢復強勁，但中小企處境仍艱難，疫情正影響企業經營預期。

該行在今年4至5月期間訪問了逾200家區內製造業企業，企業業務平均實現擴張，並預期今年多項經營指標會維持向好，在銷售、訂單上平均取得1%和1.1%的增幅，價格和成本則預期與去年持平。但剔除大型企業後，各項行業指標均錄得明顯下跌，表明中小企經營情況不理想，疫情反彈是企業最關注的問題。

大灣區要素流通受制，企業信心未受損

多重因素驅使企業考慮轉移產能，16%企業表示為了應對通脹壓力，11%稱出於疫情因素，9%認為是中美關係緊張，5%認為是俄烏戰爭，4%關注大灣區用工和工資面臨的挑戰，僅1%認為看好區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的啟動。產能分散化被認為是遷廠的最大好處，而越南是首選地。

報告指，對大灣區至關重要的是生產要素跨境流通，該方面在疫情下受到嚴重制約，大灣區未能置之於宏觀逆風之外。但總理李克強上月中旬視察深圳時及時大派定心丸，表明中央政策繼續支持大灣區建設。企業對大灣區的信心未因當前經濟狀況受損，64%認為未來3至5年會有新的商業機會。

責任編輯：陳建錫