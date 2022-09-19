【神州快訊】寧波人才科技周舉行　誠邀天下英才共享發展機遇

以「向東是大海，逐夢創未來」為主題2022中國浙江•寧波人才科技周日前舉行，本次活動更加突出高端引領、青年導向和產業聚智，其間將推出24項主題活動。在活動開幕式上，啟動揭榜掛帥•全球引才儀式和「國聘行動」寧波專場活動，揭牌成立寧波市人才戰略諮詢委員會、寧波人才院和卓越工程師培養聯盟，啟用寧波全球科技人才雲圖，簽約了一批重大人才科技項目。



浙江省委常委、寧波市委書記彭佳學在開幕式上表示，寧波始終把人才作為第一資源，也期待寧波能成為廣大人才的第一選擇。希望大家通過人才科技周這一平台，感知寧波求賢若渴的滿滿誠意，共享寧波爭先進位的發展機遇，擁抱「與寧波共成長」的美好明天，開啟「在寧波贏未來」的無限可能。

寧波正式成立的人才戰略咨詢委員會，由兩院院士領銜，還包括40位專家，咨詢委員會委員的產生採取邀請制和推薦制。該高端智庫將在參謀智囊、決策咨詢、評估論證等方面發揮重要作用，提升寧波的人才工作決策科學化、民主化水平，讓人才工作的「智含量」更濃更高。



活動期間，啟動了寧波全球科技人才雲圖，該雲圖由寧波市委人才辦會同相關部門創新打造，通過運用數字技術融合「產業鏈、創新鏈、人才鏈」，旨在打通高層次人才引進的需求端、供給端、服務端。該雲圖首期聚焦化工新材料、海洋新材料、電子信息材料、磁性材料等重點領域，全面導入寧波產業發展需求和「雙招雙引」（招商引資、招才引智）人才需要。



當前，寧波正全面實施新時代人才強市戰略，加快建設世界重要人才中心和創新高地戰略支點城市，統計顯示，今年1月至7月，寧波新引進大學生10.5萬人，同比增長17.5%，其中碩博士增長達27.1%。



資料由2022中國浙江•寧波人才科技周組委會提供