強制轉運萬人後 貴陽宣布疫情受控兼恢復生活秩序

在局部封控兩周、強制轉運萬名隔離人士後，貴州貴陽19日宣布 社會面傳播風險得到有效控制，全市各區將有序恢復生產生活秩序。

貴陽市政府今召開防控新聞發布會，官員會上稱，從16日至18日，當地連續進行了3輪全域核酸檢測，分別檢測了619萬人、621萬人及627萬人，陽性感染者均在管控範圍內檢出，連續3天社會面零陽性。當局決定對全市防控措施作出調整，將以縣為單位，對各區市縣實施分級分類管控措施。

強制轉運是貴陽應對本波清零的主要手段之一，截至17日，市政府披露已 轉運7,396人，正轉運2,900人，到翌日凌晨一輛轉運大巴失事、造成47人死傷後，當局不再更新人數。該意外在內地引發巨大爭議，大量輿論批評當局草菅人命，並要求官員為意外負責，並呼籲不再使用 強制轉運這種防控手法 。

亦有人質疑 貴陽的強制轉運真接 違反了《 行政強制法》及《道路旅客運輸企業安全管理規範》，前者規定「行政機關不得在夜間或者法定節假日實施行政強制執行」，後者則規定長途大巴不可在凌晨2時至5時於高速公路上行駛。

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責任編輯：陳建錫