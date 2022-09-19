  • 30°C
香港時間 : 2022919日 (一) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中俄舉行戰略安全磋商 協議加強國防合作

國情動向 18:44 2022/09/19

分享：

分享：

中俄第十七輪戰略安全磋商今日（19日）在福建舉行，雙方同意深化政治互信和戰略協作，並在聯合演習等國防合作領域上達成進一步合作協議。

中國新華社官方新聞稿指，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫共同主持本輪磋商，圍繞兩國關係、國際安全形勢、國際事務和多邊框架內協作等深入溝通，取得積極成果。雙方同意用好戰略安全磋商機制，落實中俄元首上合峰會共識，增進互信、共同維護全球戰略穩定。

楊潔篪指，中俄持續深化戰略協作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上始終堅定相互支持，共同捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，為國際社會樹立合作共贏的大國典範。他提到中方願與俄方落實兩國元首達成的共識，持續深化雙方政治互信和戰略協作，維護兩國共同利益。

帕特魯舍夫指，俄方堅持一中原則，支持中國政府在台灣問題上所採取的舉措，並始終視發展對華關係為優先外交方向，願與中方深化各領域務實合作。

俄羅斯國營衛星社則指，會上雙方強調了就一系列國際議程問題，加大雙邊協調的重要性。兩國國防部重點在舉行聯合演習、巡邏，以及加強總參謀部之間聯絡方面開展進一步合作並達成協議，同時對保持高水平軍事技術合作表達了彼此的興趣。帕特魯舍夫指，發展與中國的戰略夥伴是俄外交政策的優先方向。

俄外長：中俄將在聯合國大會上繼續協調行動

美對習普會表關切 稱未發現中國助俄規避制裁

習普會登場 習：中俄在彼此核心利益上相互支持（更新版）

責任編輯：陳建錫

 

開啟hket App，閱讀全文
國防 外交 軍事 楊潔篪 俄羅斯 台灣 中國 中俄關係

下一篇文章

台代表獲邀簽名弔唁英女王 外交部斥借機政治炒作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

習近平上合組織講話：要防範外部製造顏色革命
習近平上合組織講話：要防範外部製造顏色革命
伯恩斯指中國政府企阻止賓客出席駐華使館活動
伯恩斯指中國政府企阻止賓客出席駐華使館活動
王毅：習近平用上合「朋友圈」 破解美國對華「包圍圈」
王毅：習近平用上合「朋友圈」 破解美國對華「包圍圈」
台代表獲邀簽名弔唁英女王 外交部斥借機政治炒作
台代表獲邀簽名弔唁英女王 外交部斥借機政治炒作
中國代表團據報被禁入國會大樓瞻仰英女王靈柩
中國代表團據報被禁入國會大樓瞻仰英女王靈柩
普京試食印度咖哩餃 習近平防疫未出席上合非正式聚會
普京試食印度咖哩餃 習近平防疫未出席上合非正式聚會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款