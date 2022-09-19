中俄舉行戰略安全磋商 協議加強國防合作

中俄第十七輪戰略安全磋商今日（19日）在福建舉行，雙方同意深化政治互信和戰略協作，並在聯合演習等國防合作領域上達成進一步合作協議。

中國新華社官方新聞稿指，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫共同主持本輪磋商，圍繞兩國關係、國際安全形勢、國際事務和多邊框架內協作等深入溝通，取得積極成果。雙方同意用好戰略安全磋商機制，落實中俄元首上合峰會共識，增進互信、共同維護全球戰略穩定。

楊潔篪指，中俄持續深化戰略協作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上始終堅定相互支持，共同捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，為國際社會樹立合作共贏的大國典範。他提到中方願與俄方落實兩國元首達成的共識，持續深化雙方政治互信和戰略協作，維護兩國共同利益。

帕特魯舍夫指，俄方堅持一中原則，支持中國政府在台灣問題上所採取的舉措，並始終視發展對華關係為優先外交方向，願與中方深化各領域務實合作。

俄羅斯國營衛星社則指，會上雙方強調了就一系列國際議程問題，加大雙邊協調的重要性。兩國國防部重點在舉行聯合演習、巡邏，以及加強總參謀部之間聯絡方面開展進一步合作並達成協議，同時對保持高水平軍事技術合作表達了彼此的興趣。帕特魯舍夫指，發展與中國的戰略夥伴是俄外交政策的優先方向。

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責任編輯：陳建錫