居民「買樓情結」減退 機構料今年內地樓價跌1.4%

路透社綜合10家機構分析，預期今年內地樓價按年跌1.4%，銷售跌24.5%，均差過上季度時的估算，原因是經濟壓力下市場預期偏弱，居民「買樓情結」減退，刺激政策雖密集但力度不足。後續關注中央如何寬鬆金融環境，緩解房企資金和債務壓力。如穩樓市政策有效推行，樓市有望在明年上半年企穩回升。

「現有政策效果有限。」華泰證券地產首席分析師陳慎指，房地產穩定基金著眼於保交樓，不進入房企，民營企業發僨全額擔保受益公司數量有限，後續需要更多穩房企信心政策，比如國企入股等。華寶信託宏觀分析師聶文亦指，救助房企的力度不夠，銷售低迷的城市應進一步放開限購，促房企盡快出清庫量。

人行年內3次下調五年期LPR，8月份更大幅降至4.3%，令居民購買首套、二套物業的貸款利率下限分別降至4.1%及4.9%，處於歷史低位。上海中原地產分析師盧文曦指，心理作用大於實際，降LPR不是第一次，而每次效用都會遞減。各大房企上半年的財報幾乎都愁雲慘霧，正以實際行動「瘦身」。

機構人士亦普遍認為，當前內地價仍然偏高。植信投資研究院研究員馬泓指，各國的樓價收入比（家庭年平均收入與樓價的比例）的合理區間一般是4至6，內地則達到8.8。如果以1分最便宜，5分合理，10分最昂貴來評價樓價水平，他認為當前內地樓價是8分。諸葛找房數據研究中心首席分析師王小嬙指，上半年100個重點城市的樓價收入比為12，即居民需要工作12年才能買樓，加上生活成本估計需要18至20年，她認為當前樓價需要下跌50%才合理。

渣打最新報告指，在中共二十大之後，「穩定」樓市仍是官方的底線，房地產業去金融化將會持續。

責任編輯：陳建錫