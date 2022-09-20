貴州涉疫大巴事故三名官員停職受查 官方：加強交通轉運安全監管

貴州貴陽一輛接載涉疫人員的大巴周日（18日）在公路翻側，導致27人死亡，三名官員停職受查。官方要求加強對涉疫人員交通轉運安全的監管，堅決杜絕「三超一疲勞」等交通違法行為。

據「貴州發布」消息，貴陽市雲岩區委書記朱剛，雲岩區委常委、區委統戰部部長、區隔離轉運工作專班組長宋成強，貴陽市公安局雲岩分局黨委副書記、政委肖凌雲，因三荔高速客車側翻事故被停職檢查。

有關負責人表示，當局正在對事故進行深入調查，對相關責任人將嚴肅追責問責；調查處理結果將及時公佈。

杜絕「三超一疲勞」等交通違法行為

貴州省應急管理廳19日召開視像會議。國務院安委會督導幫扶組副組長、應急管理部總工程師李萬春指出，貴州當前疫情防控和安全生產形勢嚴峻複雜，全省應急管理系統要強化責任擔當，確保防疫不出事，安全不添亂。

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會議要求全面排查整治涉疫領域安全風險，加強對涉疫人員交通轉運安全的監管，嚴格落實轉運車輛安全檢查、司機證照和身體情況檢查，堅決杜絕「三超一疲勞」（即超速、超員、超載及疲勞駕駛）等交通違法行為。

同時組織對各類隔離觀察點、核酸檢測點、定點醫院、方艙醫院、社區衛生服務站、管控區域等涉疫場所開展全覆蓋安全隱患排查；深入細緻做好防疫物資企業安全管理和指導服務，加強「線上線下」安全監管執法檢查，堅決防止在組織緊急生產情況下發生事故。

責任編輯：易燕丹

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