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教育部：十年來留學生逾八成學成歸國

社會熱點 11:42 2022/09/20

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內地教育部教育部國際合作與交流司司長劉錦20日在北京記者會介紹國際教育合作交流指出，十年來，中國各類出國留學人員中，超過八成完成學業後，選擇回國發展。

記者會上，劉錦表示十年來，中國更加注重開放的系統性整體性協同性，召開教育外事工作會議、推動更加開放自信主動走向世界。具體歸納五個方面。

具體而言，一是開放總體布局不斷優化，中國與181個建交國開展教育合作交流，與159個國家和地區合作舉辦孔子學院（孔子課堂），與58個國家和地區簽署學歷學位互認協定。

教育部：十年來留學生逾八成學成歸國

內地增1641宗本土病例 兩年多來首恢復外國留學生入境

【中美角力】秦剛指美國有「中國恐懼症」且還在蔓延

二是主動融入新發展格局，加快推進全方位開放。支持粵港澳大灣區建設國際教育示範區，支持長三角地區打造國際合作教育樣板區和國際人文交流匯聚地，支持海南自貿港建設國際教育創新島，與北京市合作設立「留學人才回國服務示範區」，助力京津冀一體化發展。支持中西部和東北地區立足區位優勢，擴大面向周邊國家教育開放。

三是以資訊化手段支撐全鏈條留學服務體系，開通「國家留學人才回國就業服務平台」。2012年中共十八大以來，中國各類出國留學人員中超過八成完成學業後選擇回國發展。

四是人文交流格局不斷完善，中外「心聯通」更緊。過去10年，共舉辦中外高級別人文交流機制會議37場，簽署300多項合作協定，達成近3000項具體合作成果。形成中美青年創客大賽、中俄同類大學聯盟、中英中法百校交流、中南（非）職業教育聯盟等教育品牌項目。

五是參與全球教育治理不斷深化，國際影響力更大。圍繞教育減貧、抗擊疫情等全球性議題，持續加強與有關國際組織合作，共同實施了農村義務教育全面普及和品質提升、新冠肺炎疫情「安全返校行動」等專案。全面參與聯合國教科文組織、二十國集團、金磚國家、亞太經合會議（APEC）、上海合作組織等多邊機制架構教育合作。

責任編輯：李冰琪

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