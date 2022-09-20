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戴琪談美國對華關稅：為創造公平競爭環境 並非懲罰或制裁

國情動向 11:53 2022/09/20

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美國拜登政府是否調整對華關稅的問題仍未定論。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，對華關稅是為了創造公平的競爭環境，而不是對中國進行懲罰或制裁。

據美媒報道，戴琪周日（18日）在一個電話記者會上談到美國對華關稅時說，「它們不是懲罰性的」；「美國並沒有用關稅來懲罰中國，我認為這一點非常重要，因為關稅只是一種貿易工具。它們可以以許多不同的方式來使用。在某些情況下，它們被用作制裁。這些不是制裁關稅。我們在2018年（對中國）實施的關稅實際上是重新平衡的關稅；這些關稅是為了創造公平的競爭環境，以克服我們所看到的不公平以及對美國經濟的影響。這是一個法律事實，但這也是一個關於政策的事實。」

北京對拜登政府繼續維持特朗普政府時期對中國實施的關稅感到不滿。美國國內，包括拜登政府內部，也有要求取消某些關稅的呼聲，認為徵收的關稅最終由美國消費者買單。但戴琪最近明確表示，在中國選擇讓其經濟更像美國那樣運行並遵守世界貿易組織的規則之前，美國將維持現有的對華關稅。

拜登傳推遲決定調整對華加徵關稅 京：對全球不利

王毅晤布林肯 促美停止抹黑中國政策、盡快取消全部關稅

責任編輯：尹航

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