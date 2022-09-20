機構料5年期LPR短期有望下調 支持樓市企穩回暖

在8月降息後，9月貸款市場報價利率（LPR）維持不變，中國人民銀行20日授權全國銀行間同業拆借中心公布，9月1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.65%；5年期LPR為4.3%。機構認為，為支持樓市盡快企穩回暖，在近期銀行開始新一輪存款利率下調帶動下，短期內5年期LPR報價下調概率較大。

東方金誠宏觀分析師王青等認為，9月LPR報價定價基礎未變，加之上月剛剛下調，當前正處於效果觀察期，9月LPR報價不懂符合市場預期。

他們並指出，為對沖外需走弱，疫情反彈等影響，未來一段時間宏觀政策有必要繼續保持穩增長取向。其中，著力增加對實體經濟貸款投放，以寬信用支持經濟回穩向上，將是宏觀政策的一個重要發力點。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華也認為，9月LPR保持不變，基本符合預期。一是8月LPR利率進行較大幅度調降。二是銀行凈息差壓力較大。年初至今持續讓利實體經濟，1年、5年期LPR利率分別調降15BP和35BP，部分銀行保護凈息差，增強經營穩健性。三是實體融資需求逐步回暖。從7、8月金融數據看，實體經濟融資逐步回暖，結構持續優化，政策效果逐步顯現。

▲ 9月LPR維持不變 機構料短期內5年期下調概率較大

另外，國有大行上周自普遍下調存款利率，分析師認為這透過降低銀行負債成本緩解了息差收斂壓力，為貸款利率的繼續下降創造了空間。

東方金誠指，存款利率下調將有效降低銀行資金成本，為報價行下調LPR報價加點提供動力。可以看到，今年4月首輪存款利率下調後，5月5年期LPR報價即曾單獨下調15個基點。綜合以上，該機構判斷10月5年期LPR報價有可能再度下調10-15個基點。

廣發證券資深宏觀分析師鍾林楠認為，只要經濟仍有穩成長需求，LPR與貸款利率就有可能繼續下降，僅是時點與節奏問題。

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【中國經濟】9月LPR維持不變：1年期3.65% 5年期4.3%

責任編輯：李冰琪