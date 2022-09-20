美軍第七艦隊司令：北京若封鎖台灣 國際社會或介入

美軍第七艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）表示，大陸海軍規模龐大，已具備封鎖台灣的能力。但他強調，一旦北京對台實施封鎖，國際社會可能介入。

湯瑪斯接受《華爾街日報》專訪時表示，大陸海軍的規模位居世界首位，並以驚人的速速建造軍艦。他舉例稱，大陸正在打造的055型導彈驅逐艦，已成為大陸海軍現代化的象徵，製造速度比美國的導彈驅逐艦快；而解放軍在不同軍種的協作上亦取得進步。

湯瑪斯表示，解放軍擁有一支非常龐大的海軍，「如果他們想恐嚇台灣，並在台灣周圍部署船隻，他們完全有能力做到。」他不知道大陸是否會入侵或封鎖台灣，但他的工作是為一切可能性做好準備，並希望大陸能以和平方式解決兩岸分歧。如果北京要封鎖台灣，國際社會可能介入。

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至於美國眾議院議長佩洛西八月初訪台，乘坐的美軍專機從馬來西亞繞道前往台灣，沒有飛越南海上空，湯瑪斯透露是「高層」決定，原因是北京事前警告佩洛西若訪台會有後果，而美方官員當時不清楚中方會怎樣回應。

佩洛西訪台之後，解放軍接連在台灣周邊軍演。湯瑪斯批評解放軍演訓時發射導彈是不負責任的行為，又特別以中文「蠶食」一詞，形容北京不斷進迫、測試對方反應的做法。

湯瑪斯認為，大陸最近在台海周邊的行動是「強權即公理」心態的延伸。他表示，大陸在南海的軍事化過程中就已表現出這種心態。在過去十年裡，大陸在這些水域建造人工島，為這些前哨站配備軍事基礎設施和設備，「他們已經將這些島嶼完全軍事化」。

責任編輯：易燕丹

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