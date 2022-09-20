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王毅闡述對美五個「確定性」：續加強中美經貿合作 願開展多邊協調

國情動向 16:09 2022/09/20

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國務委員兼外長王毅周一（19日）在紐約與美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國商會代表成員進行座談交流，他表示中國繼續加強兩國經貿合作的態度是確定的，同美方開展多邊協調的意願也是確定的。並促美方儘快回歸理性務實的對華政策，切實恪守一個中國原則。

據外交部網站，王毅說，今天的世界很不太平，新冠疫情尚未結束，烏克蘭危機硝煙又起。中美關係陷入建交以來的低谷，不少人擔心中美將進入「新冷戰」。針對當前中美關係前景中的確定性越來越少，不確定性越來越多，王毅闡述了五個「確定性」:

一是中國自身的發展前景是確定的。即將召開的中國共產黨二十大將規劃制定中國下步發展藍圖和目標。中國的經濟體量足夠大、韌性足夠強。中國實現現代化，14億多人邁向共同富裕，將為包括美國在內的世界各國提供更多市場和發展機遇。

二是中國改革開放的決心是確定的。中國將繼續深化改革，擴大開放，建設更高水平開放的新體制，打造開放型世界經濟，繼續推進經濟全球化。

中美誰也替代不了誰

三是中國對美政策是確定的。中美兩國制度不同，是各自人民的選擇。中美誰也替代不了誰，誰也打倒不了誰。習近平主席提出中美相互尊重、和平共處、合作共贏的三原則，拜登總統多次強調「四不一無意」，關鍵是美方要儘快回歸理性務實的對華政策。

四是中國繼續加強兩國經貿合作的態度是確定的。中方歡迎美國企業在華發展，將繼續提供市場化、國際化、法治化營商環境。中美經貿應該多做加法而不是減法，拉手而不是鬆手，拆牆而不是築牆。對各自關切，要對話不要對抗、要協商不要脅迫。美方應停止沒有國際法依據的單邊制裁，停止搞排除中國的「小團體」「小圈子」。

五是中國同美方開展多邊協調的意願是確定的。歷史已經並將繼續證明，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事。為此，必須維護好中美關係的政治基礎，尤其是切實恪守一個中國原則。

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責任編輯：袁瑋婧

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