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美國將中聯通等3間中企列入國安威脅黑名單 京曾批無理打壓

國情動向 09:53 2022/09/21

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美國聯邦傳播委員會（FCC）周二（20日）表示，將中資電信企業「太平洋網絡」（Pacific Networks）、其全資子公司「信通」（ComNet）以及中國聯通（China Unicom）美洲公司列入國家安全威脅黑名單。這意味著，美國公司及單位將不可利用FCC每年83億美元的通用服務基金，向這些中資公司購買產品及服務。

這是依據2019年一項保護美國電信網絡的法律。

去年3月，FCC依據這項法律，將首批5間中企列入所謂的「涵蓋清單」，這5間公司是華為技術有限公司、中興通訊、海能達通信股份有限公司、杭州海康威視數字技術股份有限公司與浙江大華技術股份有限公司。

FCC表示，這些公司收到中國政府的利用、影響和控制，具有相關的國家安全風險。他們還提出擔心，這兩間公司「將被迫遵守中國政府的通信攔截要求，沒有能力挑戰這種要求」。

FCC今年早些時候以國家安全為由，投票撤銷了中國聯通美洲公司、太平洋網絡與信通在美國的運營拍照。

中方早前批評，FCC是濫用國家權力，在沒有事實依據的情況下再次惡意攻擊中國電信運營商。美國應立即停止對中國企業的無理打壓。

責任編輯：尹航

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