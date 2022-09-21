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美加軍艦過台海 東部戰區：組織海空兵力全程跟監警戒

國情動向 10:18 2022/09/21

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美國海軍第七艦隊在聲明中說，美國海軍、加拿大海軍各一艘軍艦通過台灣海峽。解放軍東部戰區表示，組織海空兵力全程跟監警戒。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

東部戰區新聞發言人施毅今日（21日）表示，9月20日，美國「希金斯」號驅逐艦（USS Higgins）、加拿大「溫哥華」號護衛艦（HMCS Vancouver）過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國海軍第七艦隊在聲明中說，「希金斯」號和「溫哥華」號於台北時間20日在符合國際法情況下聯袂例行性通過台灣海峽。

聲明中說，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。兩艘軍艦在台灣海峽行經的水道，不在任何沿海國家領海範圍內。

聲明還說，兩艦一同通過台海，展現美國及其盟邦和夥伴對自由開放印太地區的承諾。聲明還表示，像這樣的合作，是我們達致地區安全與繁榮方法的核心。

台灣的國防部門表示，兩艘軍艦過台灣海峽北駛期間，台灣軍方全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

稍早前，美國總統拜登再度提到美國將協防台灣。

美軍第七艦隊司令：北京若封鎖台灣 國際社會或介入

白宮重申美對台政策不變 拜登言論很清晰

責任編輯：尹航

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