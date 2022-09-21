白宮稱拜登為人率直 「中國對台動武」是假設性問題

拜登表明「美軍會保衛台灣」一事繼續發酵，白宮國安顧問沙利文再次澄清，美國對台政策不變，他指拜登是個直言不諱的人，當時只是回答假設性問題。

沙利文周二（20日）回應媒體追問時指，美方持續一中政策、反對片面改變現狀，並支持台海穩定和平，拜登每次談及台灣問題時都會重申這些基本承諾。在本次訪問中，拜登被問到一個假設性問題。他在5月訪問東京時也被問過，當時他也給出類似答案。事後拜登回應對台政策有否重大改變時，他表示沒有。

沙利文指，當美國總統想要宣示政策改變時就會去做，但拜登並沒有。拜登是個直言不諱且率直的人，他也很清楚表示對台政策並未改變，他所支持的是美國民主黨與共和黨政府都執行的歷史性對台政策，數十年來協助維持台海和平穩定。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）訪問了64名中國及台灣問題專家，包括28名兩黨前任官員、23名前官方情報分析師，以及13名資深學者，100%人認為中國已預期美軍將在台灣遭到攻擊時「提供政治、經濟支持並出兵保衛台灣」，其中2/3認為中國預期美國願承受顯著代價，不惜擴大衝突範圍。

白宮再為拜登言論澄清 指中國對台動武是假設性問題

白宮重申美對台政策不變 拜登言論很清晰

拜登稱美軍將保衛台灣 京提嚴正交涉（更新版）

責任編輯：陳建錫