中央台辦：推進祖國完全統一面臨新形勢 時、勢、義始終在大陸這邊

台海局勢持續升溫。中央台辦今日（21日）表示，當前，在國內國際兩個大局都發生深刻複雜變化的時代背景下，推進祖國完全統一面臨新形勢。中央台辦強調，任何勢力的阻撓破壞，都無法改變祖國統一的歷史大勢。

中央台辦：任何勢力都無法改變祖國統一大勢

在今天召開的「中國這十年」系列主題新聞發布會上，中央台辦副主任陳元豐介紹，過去十年對台工作取得了重要成果。十年來，反「獨」促統大勢不斷增強。我們堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，有力維護台海和平穩定和中華民族根本利益。依法打擊「台獨」頑固分子，有力震懾「台獨」分裂勢力。妥善處理台灣對外交往問題，鞏固發展國際社會堅持一個中國原則的格局。

陳元豐指出，當前，在國內國際兩個大局都發生深刻複雜變化的時代背景下，推進祖國完全統一面臨著新的形勢。實現中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。統一的時、勢、義始終在祖國大陸這一邊。新時代我們反對「台獨」分裂和外來干涉的力量更強，實現祖國統一的意志和決心更加堅定。任何勢力的阻撓破壞，都無法改變祖國統一的歷史大勢。

他還提到，十年中，兩岸政治交往取得歷史性突破；兩岸對話協商形成新局面。同時，在大陸台胞逐步享受同等待遇和發展機遇；兩岸貿易和台商對大陸投資顯著增長；兩岸人員往來和各界交流持續擴大。

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在同場發布會上，當被問及大陸方面可能會「以武促統」的輿論，中央台辦新聞發言人朱鳳蓮再次重申，我們堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。

她還說，我們也必須把話講清楚，我們捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，絕不允許任何人、任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。如果「台獨」分裂勢力或外部勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。「台獨」分裂勢力企圖「以武拒統」「倚外謀獨」，只會加快自身滅亡。

中共中央台辦（國務院台辦）是貫徹執行中共中央、國務院確定的對台工作的方針政策的機構。 在不同情況使用不同名稱，對外一般稱「國台辦」，對台黨際交流時則使用「中共中央台辦」的名義。

責任編輯：尹航

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