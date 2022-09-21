賣坦克蛋糕被禁109天 李佳琦復播吸逾6000萬人觀看

因「坦克蛋糕」事件停播109天後，內地「直播一哥」李佳琦昨（20日）晚在淘寶直播間復出。此次復播未在微博、微信等平台進行預告，但依然人氣爆棚，整場直播觀看人次超6000萬。

昨晚7時，李佳琦亮相淘寶直播間，開啟直播帶貨。他今次復播頗為低調，沒有任何官方消息提前預熱，在淘寶直播的首頁推薦中也沒有出現李佳琦直播間，需要手動搜索「李佳琦」才能找到。

直播至晚上9時許結束，李佳琦直播間觀看量達6073.3萬，優於此前他大部分普通直播日（非平台大賣促銷等活動日）的數據。不少網友留言表示，「終於回來了」、「太想你了」、「還是熟悉的味道，還是熟悉的你」。

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直播間的產品上架即秒空，李佳琦在直播結束前表示，此次準備匆促，很多貨品備貨不足，為了更好的購物體驗，將於今（21日）晚7時繼續直播，屆時會調配更多貨量滿足購物需求。

李佳琦一直活躍於內地直播平台，但今年6月3日，他在一場直播活動中端出一個坦克造型的蛋糕，直播隨即被中斷。由於翌日即是「六四」事件33周年紀念日，李佳琦此舉疑似觸犯禁忌，之後三個月都沒有在直播間及社交平台上現身。

責任編輯：易燕丹

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