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涉孫力軍案 前上海副市長龔道安、重慶副市長鄧恢林被判囚

國情動向 14:10 2022/09/21

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涉及前公安部副部長孫力軍政治團夥，重慶市前副市長、市公安局前局長鄧恢林，以及上海市前副市長、市公安局前局長龔道安受賄罪成，分別獲刑15年及被判處無期徒刑。

河北省保定市中級人民法院周三（21日）公開宣判，對鄧恢林以受賄罪判處有期徒刑十五年，並處罰金四百萬元（人民幣，下同）；對鄧恢林受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

鄧恢林受賄4267萬元

經審理查明，1999年春節前至2020年1月，鄧恢林在中央、湖北省和重慶市任職時，利用職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位或個人在企業經營、特殊號段車牌辦理、職務提拔調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合4267萬餘元。

受賄4267萬元，重慶市前副市長鄧恢林一審獲刑15年

保定市中級人民法院認為，鄧恢林的行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，並具有多次為他人謀取職務提拔、調整，利用職權插手案件辦理等從重處罰情節，依法應當從嚴懲處。但鄧恢林主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實，如實供述全部犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳等情節，依法可以從輕處罰。

龔道安受賄7343萬元

河北省唐山市中級人民法院同日宣判，龔道安以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對龔道安受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

受賄7343萬元，上海市前副市長龔道安一審被判無期徒刑。

經審理查明，1999年下半年至2020年7月，龔道安利用擔任湖北省和上海市多個職務上的便利以及本人職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、案件辦理、職務提拔等方面提供幫助，非法收受相關人員財物共計折合7343萬餘元。

公安部原副部長孫力軍被控受賄6.46億元 當庭認罪

中紀委反腐專題片即將播出 孫力軍、周江勇等出鏡懺悔（多圖）

唐山市中級人民法院認為，龔道安的行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，為他人謀取職務提拔，利用職權插手案件辦理，依法應當從嚴懲處。龔道安到案後如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，贓款贓物已全部追繳，依法可以從輕處罰。

今年1月，央視播出的電視專題片《零容忍》第一集，首次通報孫力軍政治團夥案細節，揭露該團夥成員包括四名在孫力軍之後落馬的「警虎」，分別為江蘇省委原常委、政法委原書記王立科，上海市原副市長、市公安局原局長龔道安，山西省原副省長、省公安廳原廳長劉新雲，以及重慶市原副市長、市公安局原局長鄧恢林。

責任編輯：易燕丹

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